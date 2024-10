Claudio Bisio | La mia educazione sessuale? Mio padre mi parlò di pedofilia e disse ‘occhio eh’ Nel cassetto ho una raccolta di racconti di cibo e sesso

(Di domenica 6 ottobre 2024)debutta come scrittore con il libro “Il talento degli scomparsi”. I protagonisti del volume sono due: Marco è un noto attore milanese sul viale del tramonto. Mirko è un ragazzo stralunato della provincia di Lecce. Il primo recitava in film da Oscar, oggi interpreta “prestigiosi” ruoli da defunto in pellicole di serie B. Nella sua vita arriva Luciana, la “sadomasomasterchef” a cui piacciono i giochi sessuali a base di senape in grani. Mirko è a Roma in cerca di fortuna, gli è bastato mettere il suo nome su un cartellone pubblicitario per diventare una star. Ora però nemmeno lui si capacita delle ragioni di un simile successo. Marco vorrebbe scomparire, Mirko vuole apparire. Le loro vite hanno molto in comune. Nel libro si racconta molto anche di. “La miae? andata come nel libro – ha dettoa Sette de Il Corriere della Sera – . (Ilfattoquotidiano)