Cittadinanza | Schlein ' pronti a discutere anche con FI ma stop dibattiti estivi'

Roma, 6 ott (Adnkronos) - La proposta di Forza Italia sulla Cittadinanza? "Dobbiamo guardarla bene. Noi partiamo di una posizione diversa, che non vuol dire che non siamo disposti a dialogare anche con Forza Italia su proposte concrete. Ne discuteremo, ma non sono disposta a partecipare a dibattiti estivi". Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole.

Cittadinanza: Santanchè, 'ius italiae? Con alleati si troverà sintesi, non ho pregiudizi' - Abbiamo un presidente del consiglio che lo ha sempre fatto e continuerà a farlo, per cui non ho né pregiudizi né altro. Dico per adesso dobbiamo rispondere a chi ha votato Fdi e il centrodestra. Quindi fare quello che era nel nostro programma. Poi si può parlare di tutto, si faranno delle ... (Liberoquotidiano)

Oltre la cittadinanza. Così le opposizioni si dividono (anche) sui referendum - Scatoloni, firme, foto di rito. E poi, immancabili, ecco i distinguo tra le opposizioni. Dopo Maurizio Landini – che da quelle parti è ormai di casa – ieri la scena se l’è presa Riccardo Ma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio)

Cittadinanza: Magi (+Eu), 'dopo il Parlamento la destra vuole abolire anche i referendum' - Questo referendum è uno strumento nelle mani dei cittadini per iniziare a cambiare la legge nella direzione giusta”, ha concluso Magi. Roma, 27 set (Adnkronos) - "Il leghista Borghi vuole presentare una legge per abolire la raccolta di firme on line: la Costituzione però non solo non prevede che i ... (Liberoquotidiano)

Generale Vannacci a Pontida: «La tessera della Lega? Vedremo. La cittadinanza italiana è quella ereditata dai nonni sul Carso» - Il generale Vannacci la tessera della Lega non la prende, alle elezioni Europee quando è stato candidato come indipendente ha avuto la visibilità a cui sono abituati i pezzi grossi ...(ilmessaggero)

Tajani presenta lo ius Italiae,scontro con la Lega - Arriva lo ius Italiae, la nuova proposta di legge sulla cittadinanza di Forza Italia. La presenta il segretario e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Milano. Le regole proposte da Fi consentirebber ...(ansa)

“È uno scafista”, a Pontida i giovani della Lega contro Tajani: “No allo Ius scholae” - A Pontida, durante il tradizionale raduno leghista, i giovani del partito hanno duramente contestato la proposta di legge sullo "Ius Italiae", avanzata ...(thesocialpost)