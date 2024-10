Arriva il fanalino di coda Sangiustese col Fano abbiamo tutto da perdere

(Di domenica 6 ottobre 2024) "È la classica partita in cui hai solo dacontro un avversario finora sempre sconfitto: se vinci hai fatto il tuo, altrimenti sono solo tante critiche". Luigi Giandomenico, allenatore della, fotografa la partita casalinga contro ilin cui tutti danno per favorita la sua squadra. Laha 7 punti mentre gli avversari sono ancora fermi a quota 0, i rossoblù sono andati in gol cinque volte suvendo quattro reti, dall’altra parte ilnon ha ancora segnato siubendo 12 gol. Ecco perché tutti danno lafavorita per questo confronto. "Con i giocatori – aggiunge il tecnico – mi sono raccomandato di prestare massima attenzione perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Loro in settimana si sono rinforzati, si tratta di una formazione in costruzione e non sappiamo cosa aspettarci oggi pomeriggio". (Sport.quotidiano)