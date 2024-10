WWE | Un ritorno sfortunato per AJ Styles subito un infortunio contro Carmelo Hayes

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) Questa notte a SmackDown ha fattoAJ, assente dalle scene dallo scorso giugno dopo l’I Quit match persoCody Rhodes a Clash At The Castle. Untanto atteso nello show blu, la casa che lui ha creato come ricorda spesso la sua catchphrase. Il Phenomenal One ha ricevuto una buina accoglienza dopo essre stato prersentato da HARDY, cantante contry molto famoso. AJ non si è nascosto ed è tornato ai mesi scorsi in cui ha fatto diversi errori, ha ammesso che i fan gli sono mancati e si è detto pronto a ricostruire tutto, perchè SmackDown rimane comqune la casa che lui ha costruito. L’irriverenza diAd interrompere il promo dici ha pensato, che lo ha preso in giro sull’età, definendolo “Old Timer”. Melo ha continuato a prendere in girofino a quando il Phenomenal One lo ha sfidato ad un match.