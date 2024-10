Va a cercare funghi e trova cocaina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Perugia, 5 ottobre 2024 - Cercava, hato. Circa quattrocento grammi di droga, suddivisa in ovuli di cellophane nascosti sotto un po’ di terra. Troppo poca per non essere facilmente smossa e per far scoprire quello che appare un deposito di stupefacente, utile a rifornire all’occorrenza i venditori al dettaglio. La scoperta è stata fatta da un uomo che era andato acon il suo cane, in una zona boschiva nei pressi di Ponte Rio, a un passo dal centro di Perugia. Durante la sua ricerca, la scoperta di qualcosa che non si sarebbe aspettato. Vicino a due alberi, posto evidentemente scelto da chi doveva nascondere il carico per rirlo più facilmente, l’uomo ha individuato gli involucri parzialmente sotterrati e coperti con un po’ di terra che si è presto spostata al passaggio di cane e padrone.