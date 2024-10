Tortellini da indossare Milano conquistata con borse e orecchini | E il fatturato vola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Cesena, 5 ottobre 2024 – Un tortellino fare ildi Federico Cina: in un anno assai complicato per il settore moda, la borsa ispirata al piatto principe della cucina regionale, denominata appunto ‘Tortellino bag’, ha fatto schizzare verso l’alto le vendite del brand fondato dal giovane stilista, originario di Sarsina. Attualmente ‘sold out’ in quasi tutte le 14 varianti di colore disponibili sull’e-commerce ufficiale del marchio, la borsa ritrae, in realtà, un cappelletto, ma è stata consacrata al tortellino perché ‘più conosciuto’ sui mercati internazionali. Lo aveva confidato al Carlino lo stesso stilista, all’indomani del lancio sulle passerelle, lo scorso febbraio.