Tartufo Tappa a Forcoli per il grande evento

(Di sabato 5 ottobre 2024) Siamo già nel pieno dell’autunno del, e le prime pepite sono pronte per i piatti. Così fra degustazioni, laboratori e caccia al, la macchina organizzativa della 38esima edizione della mostra mercato deldiè in pieno fermento. La kermesse è stata presentata a palazzo del Pegaso a Firenze. L’si terrà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre a, frazione del comune di Palaia (Pisa). "Ilrappresenta la toscanità nel mondo – ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo – è uno dei nostri segni distintivi e Palaia è una delle capitali deltoscano. È un modo per raccontare la qualità e la salubrità di un territorio ma anche un’esperienza da vivere con la caccia alche farà conoscere e capire come si cava il tubero".