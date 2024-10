Redavalle furto in farmacia | rubati 8mila euro dalla cassa e alcuni farmaci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024)(Pavia), 5 ottobre 2024 - Un sostanzioso fondo, più anche qualche farmaco da banco. E' il bottino delmesso a segno ai danni delladi Redevalle, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, denunciato il giorno successivo ai carabinieri della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella. Gli ignoti ladri si sono introdotti forzando una finestra e hanno portato via denaro contante per circa, lasciato all'interno del cassetto dopo la chiusura, e anchetra quelli esposti sugli scaffali per la vendita, ma per un valore modesto. Il colpo è stato scoperto dal titolare alla riapertura mattutina, quando ormai i responsabili erano già certamente lontani con il bottino, dopo aver avuto tutto il tempo di far perdere le proprie tracce.