Io incinta cosa è successo nella casa… Grande Fratello Ila lo svela solo ora che è fuori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) A sorpresa è arrivata la cicogna al. Ilaria Clemente, la concorrente che aveva abbandonato il reality martedì 1 ottobre, è rientrata nel salotto e ha rivelato ai concorrenti freezati di essere. La ragazza ha quindi confermato le voci che si erano rincorse dopo la repentina uscita, salutando così i suoi ex compagni: “Diventerete zii”. “Siete bellissimi e mi mancate tantissimo”, aveva detto Ilaria che poi aveva rivela emozionata. “Lo so che sono scappata di corsa – ha esordito -, sono qui per spiegarvi un po’ meglio. È arrivato questo, prima di questoè arrivato l’amore e Ragazzi, volevo dirvi che diventerete tutti quanti zii: io e Dani aspettiamo un bambino o una bambina, ancora non si sa”. Leggi anche: “Ha un fidanzato, chi è”.