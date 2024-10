È stato mostruoso in campo il quotidiano elogia un azzurro | la prestazione è da brividi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Napoli vince e convince contro il Como di Fabregas. Gli azzurri centrano così l’ennesima vittoria della stagione e allungano in vetta. C’era tantissima attesa per la sfida del Napoli contro il Como. La settimana è stata più lunga del previsto, e tanti esperti hanno analizzato le vere qualità della squadra. In realtà, il gruppo capitanato da Antonio Conte sembrerebbe aver appreso i concetti del tecnico nel minor tempo possibile. Infatti, ad oggi, la sconfitta all’esordio contro l’Hellas Verona è solo un brutto ricordo. I protagonisti hanno reagito e l’hanno fatto alla grande. Dopo il Bentegodi, sono arrivate ben cinque vittorie e un solo pareggio esterno contro una diretta avversaria: la Juventus di Thiago Motta. Nel corso della stagione, si sentiranno spesso paragoni con i bianconeri. Ciò non è di certo un caso, in quanto il Napoli ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto.