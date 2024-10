De Corato FdI commemora Norma Cossetto FOTO

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) MILANO – «Questa mattina, in seguito al vigliacco gesto da parte di alcuni vandali nei confronti del manifesto all’interno della bacheca comunale del Comune di Santo Stefano Ticino in ricordo di, avvenuto lo scorso 23 settembre, ho partecipato allazione deponendo una rosa rossa sulla panchina in piazza 8 Marzo, della povera ragazza uccisa 81 anni fa. Insieme a me c’erano il collega deputato Umberto Maerna, gli assessori locali Roberta Ganzelmi e Debora Riso, il Presidente dell’Associazione Fuchur Daniela Mussi e il Segretario Pasquale Colantuoni e alcuni membri dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato della sezione di Magenta con labaro ufficiale. L’evento è stato organizzato dal Comitato 10 Febbraio, dall’Associazione Fuchur e patrocinato dal Comune di Santo Stefano Ticino.