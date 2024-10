Carlotta Mantovan 10 anni di matrimonio con Fabrizio Frizzi | Sempre nel mio cuore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il 4 ottobre 2024 segna un momento speciale per, che avrebbe festeggiato diecidicon il compianto. La conduttrice ha scelto di ricordare questa data significativa con un post sui social, condividendo una dolce foto del giorno delle loro nozze. In quell’immagine,la prende in braccio, entrambi sorridenti e circondati da un’aura di felicità . A corredo della foto,ha scritto una toccante dedica.: un amore che sfida il tempo L’amore traè sbocciato nel 2001, durante il concorso di Miss Italia, dovesi classificò al secondo posto. Questo incontro ha segnato l’inizio di una storia che, nonostante le sfide e le avversità , è rimasta salda e profonda. Dopo dodicidi fidanzamento, la coppia si è sposata nel 2014, pochi mesi dopo la nascita di Stella.