Treni sospesi tra Bologna e Venezia | una persona investita sui binari Possibili cancellazioni per Alta velocità e Intercity

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 -sulla linea, unaè rimastanella tratta tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale, nel Bolognese. Mentre la polizia ferroviaria indaga sulle cause - al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente - quella di oggi si preannuncia un’altra mattinata difficile per i pendolari. Non solo disagi tra l’Emilia Romagna e il Veneto. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere, infatti, che ie regionali potranno subire deviazioni, limitazioni di percorso e. Notizia in aggiornamento