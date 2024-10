Ti ricordi… Damiano Longhi protagonista del ritorno in Seria A del Padova e primo italiano a giocare nella Liga E che oggi sforna talenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Zero punti, zero gol fatti e dodici subiti in quattro partite. Trent’anni fa la stagione delin Serie A deldopo 32anni era cominciata malissimo. Peraltro col Napoli di Fabio Cannavaro, Benny Carbone e Pino Taglialatela da affrontare al San Paolo alla quinta giornata tutto avrebbe lasciato presagire il prosieguo della striscia negativa. Coltempo finito in nove uomini poi le speranze erano pochissime, nulle col Napoli in vantaggio per 2 a 0 dopo 10 minuti dall’inizio del secondo tempo. La rimette in carreggiata, veterano delche trasforma il rigore che vale il 2 a 1, ilgol in stagione e l’avvio di una rimonta incredibile, in una gara che finirà 3 a 3: gli altri due gol li farà Pippo Maniero.