Sport in tv oggi venerdì 4 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Luna Rossa torna in acqua per sfidare INEOS Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup: il sodalizio italiano dovrà vincere entrambe le regate per trascinare la serie alla bella di spareggio. Inizia il fine settimana della MotoGP con prove libere e pre-qualifiche del GP del Giappone, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Tour of Langkawi e CRO Race. Spazio anche anche ai tornei di tennis della settimana con gli impegni di Fognini, Arnaldi, Errani/Paolini e all’Eurolega di basket con il match della Virtus Bologna. La Coppa del Mondo di arrampicataiva, i Mondiali juniores di judo, Galles-Italia di rugby femminile, la pallanuoto femminile, i tornei di golf e il palinsesto del calcio completano il quadro.