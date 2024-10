Rocco Siffredi | Stefano De Martino è il mio erede E’ super performante

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ormai quando si parla diDe, al timone del gioco dei pacchi, è facile incappare in doppi sensi. Questa volta però non c’è neanche bisogno di essere maliziosi, perchè l’argomento principale sono proprio le dote amatorie del conduttore di Affari Tuoi. Non solo successore di Amadeus, ma anchedi! L’investitura arriva direttamente dal più noto attore a luci rosse italiano. Ospite del podcast Gurulandia,ha prima parlato di calciatori come Totti e Cassano che ha sempre indicato come possibili eredi, fino a svelare il terzo nome subentrato “che forse è pure peggio di me“:De. Non abbiamo mai avuto nulla a che vedere nell’ambito sessuale però a sensazione non mi sbaglio mai. Lui avrebbe potuto fare il mio lavoro ai miei livelli a occhi chiusi.