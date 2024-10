Pattinaggio artistico | super Gutmann! Terzo posto e nuovo record personale per l’azzurra al Denis Ten Memorial

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Poderoso exploit di Lara Nakiin quel di Astana, città del Kazakistan che sta ospitando questo fine settimana ilTen, competizione diinserita nel circuito ISU Challenger Series 2024-2025. L’atleta di Rovereto infatti non solo ha conquistato la terza posizione (secondo piazzamento in top 3 della carriera in un evento di seconda fascia), ma anche letteralmente sbriciolato il suo primato, avvicinandosi ai 190 punti complessivi. Si tratta di segnali importantissimi, che fanno la quadra anche con i risultati in evidente miglioramento di Anna Pezzetta (questo weekend impegnata a Lubiana per il Grand Prix Junior). L’allieva di Gabriele Minchio in questo contesto si è attestata sopra quota 60 nello short program, dove ha protriplo lutz/doppio toeloop, il doppio axel e il triplo lutz, posizionandosi al quartocon 61.21 (31.