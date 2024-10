Oroscopo per tutto ottobre meglio andarci cauti con questo segno | non sta affrontando un bel periodo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sarà che il tempo sta (finalmente) cambiando, sarà che la routine di tutti i giorni ci appesantisce non poco, sarà che le stelle alla fine forse ci provano anche gusto a giocare coi segni zodiacali, fatto sta che sono molti a risentire indi una spossatezza fuori dal comune, come se tutte le energie vitali e le good vibes del mondo non fossero sufficienti, ma come è possibile? Di solito, infatti, l’autunno coincide con una sorta di rinascita, quantomeno professionale dopo la pausa estiva, eppure quest’anno (che è stato tosto per quasi tutti i segni) non sembra esserci pausa, tregua o riposo di alcun tipo, imprigionati come siamo in un loop di pensieri che non ci fanno dormire la notte. Per unin particolare poi,sarà davvero complicato.