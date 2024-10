Matteo Berrettini rivela | Non ho parlato con nessuno dopo Tokyo Sinner è incredibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tra dubbi e perplessitàsi è presentato ieri in campo per affrontare l’australiano Chris O’Connell nel primo turno del Masters1000 di Shanghai. Il tennista romano, ritiratosi aper un problema agli addominali, si pensava non potesse affrontare un torneo di questo genere in rapida successione e invece lo abbiamo ritrovato vincente. Due tie-break gli hanno regalato successo, in un evento da cui mancava da ben cinque anni. “Il tempo vola. Ovviamente ho bei ricordi, è una competizione fantastica e sono migliorato ancora. Spero che ci sia un altro grande incontro in arrivo“, ha dichiarato ai microfoni. Prossimo turno che sarà contro Holger Rune e l’ostacolo sarà complicato da superare per: “Holger ha giocato bene la scorsa settimana e ci siamo sfidati qualche mese fa a Cincinnati.