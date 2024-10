Il turismo nell’area flegrea lunedì confronto a Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) «Il: analisi dei trend, delle risorse per il rilancio del settore e del fabbisogno formativo». E’ il tema del convegno e seminario di approfondimento in programmaprossimo (ore 11) presso l’Aula Magna della scuola Multicenter in via Campana 270 a. Un’occasione particolarmente disu un settore importante per l’economia campana e nazionale come il, che mette intorno allo stesso tavolo Istituzioni, pubblici amministratori, imprenditori, esperti del settore e docenti. Previsti i saluti istituzionali di Domenico Schioppo (Scuola policentrica), del Sindaco diLuigi Manzoni e del vicesindaco Filippo Monaco, dell’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli e dell’assessore regionale alFelice Casucci.