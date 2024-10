Fiorentina vs Milan | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I viola devono tornare in corsa per l’Europa, mentre i rossoneri provano l’assalto alla vetta della classifica.vssi giocherà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola cercano la seconda vittoria casalinga stagionale, dopo quella ottenuta contro la Lazio, per avvicinarsi alla zona Europa. La squadra di Palladino sta infatti pagando un avvio stentato avendo collezionato soltanto sette punti, malgrado non perda da due giornate. I rossoneri puntano al poker in campionato dopo le tre vittorie consecutive contro Venezia, Inter e Lecce. La squadra di Fonseca è terza con 11 punti in classifica, a meno due dalla vetta, e sono imbattuti da quattro gare.