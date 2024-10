Fabriano il declino del distretto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sul (fu)didissanguato da anni di crisi e chiusure incombe la tempesta perfetta nei giorni dell’addio a uno degli artefici del miracolo manifatturiero marchigiano, quel Francesco Merloni capitano d’industria (parlamentare e ministro) che con l’azienda di famiglia e la produzione di elettrodomestici e termosanitari ha fatto le fortune di una regione. Non bastassero le incognite agitate dai sindacati sul futuro occupazionale alla Beko Europe, la multinazionale nata dall’accordo tra i turchi di Arcelik (al 75% del capitale) e Whirlpool (ex Indesit) con 1.500 dipendenti marchigiani negli stabilimenti di Comunanza e, ecco lo choc dei 195 esuberi nei due siti produttivi die Rocchetta annunciati dal Gruppo Fedrigoni, proprietario delle ex Cartiere Miliani, che dal primo gennaio dismetterà Giano, il ramo d’azienda che si occupa del business dell’ufficio.