Aria quasi irrespirabile | l' oroscopo di Branko il segno in pessime acque

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, venerdì 4 ottobre. ARIETE Sembra durare più del consueto questa Luna nuova in Bilancia, infatti fino alle 11 è ancora in opposizione al vostro, però vi dà anche l'opportunità di sistemare qualche incomprensione nata con le persone con cui siete in rapporto stretto, specie con il coniuge. Certo che la vostra impulsività è veramente notevole, sbalzi d'umore da tenere sotto controllo. Come abbiamo scritto, Luna sarà in Scorpione, ripartirete con un'altra grinta. TORO Non soltanto voi, tutti ci lasciamo andare a comportamenti infantili, quando abbiamo Luna in opposizione. Luna in Scorpione, da prima di mezzogiorno, è davvero fastidiosa perché si oppone al vostro Urano. Atteggiamenti materni o paterni in amore vi salvano dalle intemperanze di Venere, ma in generale tutti i rapporti con le donne sono inquieti.