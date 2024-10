Ancona Oggi il summit per i vertici societari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E’ il giorno del nuovo organigramma: mentre la società brinda all’accordo fatto con la Nuova Sirolese del presidente Canori per l’utilizzo del campo del Coppo per gli allenamenti,– finalmente – i soci Marconi e Polci e il direttivo si apprestano a tirare fuori dal cilindro le nuove cariche sociali, a partire dal presidente e dal vice. La soluzione del campo d’allenamento rappresenta indubbiamente un passo avanti nell’organizzazione del lavoro della squadra, in attesa di cercare di compierlo anche in classifica, quel passo, domenica al Del Conero contro il Sora.