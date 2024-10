A Paesi paesaggi… si parla del sedano nero di Torricella Peligna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) MILANO – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “, paesaggi”. Davide Rampello fa tappa a, in provincia di Chieti. Il paesaggio del Parco Nazionale della Maiella fa da sfondo alla storia di Anna, coltivatrice custode deldi. In origine, la produzione era diffusa in tutte le famiglie, poi c’è stato l’abbandono dell’attività. Oggi è nato un progetto di recupero in accordo con le università e le istituzioni locali. Anna coltiva e custodisce i semi, patrimonio della comunità. Ilè scuro, croccante, il sapore è intenso. L’interramento, prima della raccolta, lo rende più chiaro e te