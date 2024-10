Will Smith è uno scorreggione il set di Man in Black evacuato per la puzza dei suoi peti | la rivelazione del regista Barry Sonnenfeld

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prima gli schiaffi poi i. Anzi, prima degli schiaffi ci furono i. L’incorreggibiledeve essere uno che non va tanto per il sottile. Quando gli sale il sangue al cervello, qui nell’intestino, non ha freni. Nell’occasione degli Oscar del 2022 la star di Hollywood fu protagonista del celebre Slapgate, quando dopo una battuta di Chris Rock sulla moglie Jada Pinkett scattò in piedi furente e in un attimo schiaffeggiò il comico afroamericano in diretta mondiale. Ebbene, nelle scorse ore è emerso chenon sa trattenere non solo la rabbia ma anche l’aria intestinale. È stato ildurante il podcast Let’s talk off camera with Kelly Ripa a rivelare un particolare più che sconvolgente piuttosto sconveniente.