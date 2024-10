Un vero evento pop Ci rinnoviamo ogni sei mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Nelle sue prime trenta edizioni allestite in Fiera Bergamo, in autunno e in primavera, e in quelle di scena dal 2012 a Napoli, Creattiva ha fatto davtanta strada – dice con una punta di orgoglio Luciano Patelli, presidente Promoberg Srl – avendo il merito di riuscire a rinnovarsisei, con una creatività che mette in moto tante nuove attività e iniziative". Il segreto? "Abbiamo costruito su tale connubio un progetto solido e colmo di fantasia, consolidando un brand di riferimento e di caratura internazionale per la filiera delle arti manuali, conquistando prima l’Italia e poi sempre più imprese e visitatori anche dall’estero.