Perché il Diddy Gate fa tremare Hollywood e tutti prendono le distanze

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’arresto e soprattutto l’emorragia di notizie, sempre più agghiaccianti, dai video ai litri di olio lubrificante, che continuano ad emergere sul caso Sean Combs (Puff), sia dalle fonti più ufficiali e accreditate che non, sta davvero facendo. Un nuovo MeToo della musica, scrivono in molti. Dal momento in cui il vaso di Pandora è stato scoperchiato, sempre più persone si sono fatte avanti ad accusare (si parla di oltre 100 tra uomini e donne a confessare di essere stati abusati e picchiati selvaggiamente dae dai suoi collaboratori più fidati). E i famigerati video trovati nelle ville dove si tenevano i white party, al vaglio degli inquirenti, potrebbero contenere prove pericolose per moltissimi volti noti dello showbiz e non solo.