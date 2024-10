Ora solare | quando arriva e come ci impatterà il ritorno delle lancette indietro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma - Ilall’oracomporterà un cambiamento nei nostri ritmi, con giornate più corte e notti più lunghe. Il passaggio dall’ora legale all’orasegna la finelunghe serate estive e l'iniziogiornate più brevi. Con l’autunno già in corso e l’inverno alle porte, è ormai tempo di regolare di nuovo gli orologi. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, infatti, alle 3:00 ledovranno essere spostate un’ora, alle 2:00. Questo cambio, che ci regalerà un’ora in più di sonno, durerà fino al 30 marzo 2025,torneremo a spostare leavanti per l'ora legale.