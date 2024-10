Medio Oriente l’esperto | La guerra tra Iran e Israele vorrebbe dire una cosa – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Claudio Bertolotti, ricercatore dell’Ispi, inai nostri microfoni su quanto sta succedendo innegli ultimi giorni È sempre più alta la tensione in. La decisione didi colpire Hezbollah in Libano ha portato l’a reagire. E ora siamo davvero ad un passo dallo scoppio di unaregionale allargata. Uno scenario che spaventa tutto il mondo e per questo motivo l’invito da parte degli attori internazionali è quello di arrivare ad un cessate il fuoco nel minor tempo possibile.(Ansa) – cityrumors.itNoi di quanto sta succedendo inne abbiamo parlato incon Claudio Bertolotti, ricercatore dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale ndr). Bertolotti: “Siamo ad un passo dallatra” Dottor Bertolotti, partiamo dalla tensione tra