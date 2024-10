Manovra Giorgetti | sacrifici per tutti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 16.50 "Approveremo unache richiederàda". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarloall'evento di Bloomberg Future of Finance Italy. "E' evidente che taglieremo le spese, ma ci sarà una chiamata di contribuzione per, non specialmente per le banche". "Non è corretto parlare di extraprofitti", ma di "andare a tassare i profitti e chi li ha fatti: è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare. Le aziende non fanno beneficienza e i contributi volontari non esistono".