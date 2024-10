Caso ultras rapporti tra Curva e tifosi? Spunta il precedente del 2017 con la Juventus

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024), c’è un: nel 2017 la Juventus ebbecon il tifo organizzato: ecco il paragone con laSud L’inchiesta che ha colpito il mondo rossonero per quanto riguarda ilha fatto discutere tanto e si è parlato di una possibile penalizzazione (ipotesi che sembra destinata a rimanere tale) o di un’ammenda. C’è, quindi, un, nemmeno troppo lontano, che può fare chiarezza sulla situazione. Parliamo del 2017 e della Juventus. In quell’anno, infatti, il club bianconero fu multato con una sanzione da ben 600 mila euro e la chiusura di un turno dellaSud. Anche in quel, infatti, ci furono deitra la società piemontese e il tifo organizzato (a violazione dell’articolo 25 del codice di giustizia sportiva). Questo costò caro alla Juve in termini economici.