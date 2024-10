BlackRock in Italia Meloni e la politica dei meeting coi top Ceo mondiali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il 30 settembre 2024, presso Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgiaha accolto Larry Fink, amministratore delegato di, uno dei più grandi fondi di investimento al mondo con un patrimonio gestito di oltre 10,5 trilioni di dollari. Ma perché il capo del Governo di uno Stato del G7 incontra nella sede dell’esecutivo – quindi al massimo grado istituzionale – un privato amministratore che ovviamente fa lobbying per la causa della sua impresa? Per attirare investitori stranieri nel nostro Paese, si dice. I detrattori, invece, sostengono che il Governo ‘sovranista’ di destra stia svendendo le ultime partecipazioni statali nelle grandi aziende pubbliche per fare cassa.  Durante il colloquio,e Fink hanno discusso della possibilità di espandere la presenza diin, con particolare attenzione alla creazione di data center.