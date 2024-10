Alessio Di Ponzio ad Amici | Pregiudizi su me discriminato ed emarginato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Diè uno dei ballerini della nuova edizione didi Maria De Filippi. Entrato nella scuola grazie ad Emanuel Lo che lo ha voluto nel suo team, il danzatore ha soli 17 anni e viene da Taranto dove vive con i genitori e sua sorella più piccola. “Da piccolo imitavo Michael Jackson con il cappello e la ca, senza quelli non potevo ballare“, si è raccontato. “Mi chiamo, ho 17 anni e vivo a Taranto con mio papà, mia mamma e mia sorella più piccola che ha dieci anni. Mia mamma Pasqualina è casalinga, mio papà Angelo è militare in marina. Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto e mi supportano in qualsiasi cosa io decida di fare. Mio padre da ragazzo amava ballare ma il nonno non gliel’ha permesso di farlo. Per questo papà mi ha sempre spinto a continuare con la danza perché ha visto in me un po’ di se stesso”.