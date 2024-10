Age of Mythology | Retold il ritorno dello strategico in tempo reale dedicato alle divinità

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quando ero giovane (sigh!) i giochi di strategia inerano un genere di giochi che andava fortissimo e titoli come “Age of” e “Age of Empires” mi hanno accompagnato per anni, insieme al suono familiare di tastiere e mouse ormai distrutti dcontinue pressioni spasmodiche. Oggi, quei giorni sembrano lontani, e i titoli di strategia insono diventati sempre più rari e l’uscita di un nuovo gioco del genere non può che risvegliare il ragazzo che c’è in me. Ecco dunque che arriva “Age of“, una reinterpretazione moderna dell’indimenticabile classico di Ensemble Studios del 2002, che cerca di bilanciare l’aggiornamento tecnologico senza sacrificare l’essenza nostalgica che ha reso celebre il titolo originale.