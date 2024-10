Unahotels hurrà europeo Vilnius deve arrendersi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Reggio Emilia, 1 ottobre 2024 – Dopo il pessimo esordio in campionato l’si riscatta in coppa bagnando con una preziosa vittoria l’esordio in Fiba Champions League. Ancora è lontana la giusta brillantezza e gli avversari si sono dimostrati più robusti che talentuosi; ma i biancorossi sono entrati in campo con la faccia giusta, a differenza di sabato scorso contro Trento e l’hanno mantenuta per tutto il tempo necessario ad avere ragione dei pur coriacei avversari.