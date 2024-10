Tommaso e Mariavittoria organizzano un appuntamento al GF | Jessica fa la cameriera

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello bisogna essere creativi per cercare di far passare il tempo e, contemporaneamente, dare luogo a qualche momento di spettacolo interessante per i telespettatori. In queste ore, infatti,Minghetti eFranchi hanno deciso di organizzare un finto, studiando tutto nei minimi dettagli. L’dinella casa del Grande Fratello Dopo aver avuto alcune divergenze,Minghetti eFranchi si sono finalmente riavvicinati. Quest’oggi, infatti, i due hanno deciso di darsi un, durante il quale dovranno fingere di essere due ragazzi che si sono appena conosciuti e che desiderano trascorrere del tempo insieme. I due hanno spiegato che alle ore 18:00 si incontreranno al tavolo di un finto bar e daranno luogo alla scenetta.