TEMPTATION ISLAND | IL REALITY DI CANALE 5 SI CONFERMA CAMPIONE DI ASCOLTI E DI VITA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Togli la Fascino di Maria De Filippi e5 non esiste più. E così anche ieri sera milioni di italiani si sono riversati su5 per seguire “”. Mediaset festeggia i grandie il bis del successo estivo, non solo statistico ma mediatico, delcondotto da Filippo Bisciglia.della corna? No, ildella. Quanti si sono ritrovati nelle storie di amori, drammi, tradimenti, pulsioni e molto altro che racconta il programma? Moltissimi e chi nega mente. Maria racconta il paese reale. Vediamo i numeri su5. 3.293.000 spettatori totali e il 22.55% di share che sale al 27.52% sul target commerciale. Picchi di 3.938.000 spettatori e del 36.4% di share. Grande successo tra i giovani: media del 37.2% di share sui 15-34enni. Martedì prossimo grande attesa per l’ultima puntata stagionale e un nuovo idolo del pubblico, Alfred.