Padel al via a Roma Open Fitp Villa Pamphili | azzurri protagonisti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ott. (askanews) – Un grande show die un livello tecnico di valore assoluto. La quarta tappa della MediolanumCup – uno deglipiù importanti in Italia, – è iniziata ae proseguirà, si legge in una nota, fino al 6 ottobre alClub. Il tabellone principale del torneo da 15mila euro di Prize Money – uno dei più alti in assoluto – ha già preso il via per alcune fasce minori di classifica federale e, nel weekend, vedrà in campo alcuni dei migliori giocatori italiani (freschi vice campioni d’Europa maschili e femminili ) giàdel panorama internazionale e tra un mese impegnati in maglia azzurra ai Mondiali di Doha, in Qatar.