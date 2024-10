Mignano | E’ un leader silenzioso che riesce a trasmettere fiducia in campo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Raffaele, giornalista, ha offerto interessanti spunti durante la sua partecipazione a “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, un programma che si concentra sulle tematiche riguardanti il Calcio Napoli. Lukaku e il suo impattoha descritto Romelu Lukaku come un “” che trasmetteai compagni di squadra. Sebbene Lukaku non sia ancora al massimo della forma,a infondere grande motivazione nei suoi compagni e a creare spazi per il gioco della squadra.su Politano e il gruppo Il giornalista ha evidenziato come Politano possieda le qualità necessarie per adattarsi al gioco di Antonio Conte. Ha sottolineato l’importanza dello spirito di gruppo, notando che i calciatori stanno dando il massimo e accettano le scelte dell’allenatore senza creare malumori.