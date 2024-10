MArTA dei record Oltre 6mila presenze a settembre Domenica 6 ottobre ingresso gratuito

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Museo archeologico nazionale di Taranto chiudecon il lusinghiero dato di 6.738 visitatori e un successo confermato dai “sold out” in tutte le iniziative di carattere culturale e scientifico proposte, ovvero concerti abbinati a percorsi archeologici tematici, laboratori e visite guidate. Ilè un catalizzatore che lavora in sinergia con il territorio e a questo vanno ascritte le buone pratiche messe in atto con i Comuni (Taranto ed Ugento per citare solo gli ultimi), le Università pugliesi, le scuole o gli animatori della scena culturale territoriale e nazionale – sottolinea la direttrice del, Stella Falzone – Un luogo aperto e dinamico in continua evoluzione anche dal punto di vista espositivo grazie alle nuove vetrine inserite nel percorso permanente e all’installazione della temporary art nell’area didel