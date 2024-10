Louis Vuitton Cup | Luna Rossa raggiunge il 7-7 finale in bilico

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LaCup continua a regalare emozioni agli appassionati di vela di tutto il mondo. La competizione, conosciuta per essere una delle più prestigiose sfide nel panorama velico, ha visto in quest’ultima edizione una sfida accesa tra il team italianoPrada Pirelli e un avversario altrettanto agguerrito. Nella regata più recente,ha raggiunto un traguardo significativo portando il punteggio a 7-7, dimostrando una notevole determinazione e capacità tecnica. Questo pareggio ha reso la competizione ancora più avvincente, con entrambe le squadre che lottano per ottenere l’ambita vittoria e il diritto di sfidare il campione in carica dell’America’s Cup., foto Ansa – VelvetMagL’importanza dellaCup Fondata nel 1983, laCup è una competizione che funge da selezione per l’America’s Cup.