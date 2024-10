Louis Vuitton Cup 2024 regate 9 e 10 Luna Rossa-Britannia oggi mercoledì 2 ottobre | orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Alle 14:10 e alle 15:15 sono in programma ledi, della finale diCuptrae Ineos. Si riparte dal 4-4 nell’ultimo atto del torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. La finale va per le lunghe: le due barche sono velocissime e finora gli episodi hanno avuto un ruolo rilevante. Nella giornata di ierisi è dovuta ritirare dopo la bolina d’apertura a causa di una rottura a bordo dell’AC75 dovuta ad un malfunzionamento dell’arm, da cui è scaturito un importante splashdown. Lo shore team ha quindi dovuto prendere parte ad una difficile quanto urgente riparazione per consentire adi prendere parte all’ottava regata.