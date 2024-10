’L’eco della quercia’ | in esposizione l’arte di Asya Dall’Agata con materiali fossili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Alla Galleria Wundergrafik di Forlì è allestita fino al 5 ottobre la personale ‘L’ecoquercia: il Fossile diventa Arte’pittrice forlivese. Curata da Davide Boschini, la mostra ha come filo conduttore il rispetto per la natura e, in questo caso, sono le querce che hanno subito un processo di carbonizzazione tale da essere usate per realizzare ‘disegni unici con i toni del nero o dalle mille sfumature di grigio’. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Romagna Parquet. "Seppellite sotto il terreno per quasi duemila anni,– spiega– le querce acquistate da Romagna Parquet hanno subito un processo di carbonizzazione fino ad assumere consistenze che hanno suggerito il progetto. Il cuore del legno è stato trasformato in splendidi pavimenti in parquet e la parte esterna in carboncini".