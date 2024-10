La routine di tutti i popoli è quasi inscalfibile cascasse il mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ieri e l’altro ieri per ilsono state giornate campali. Probabilmente le righe che seguono contengono l’ennesima conferma di quanto asserito nel titolo che le introduce. Cionostante, vale la pena di aggiungere alcuni particolari che altrimenti potrebbero rimanere sottaciuti. Inutile usare palliativi per definire lo stato in cui si trova l’umanità intera, anche se con misure e sembianze diverse. È in guerra, non mondiale ma qualcosa di peggio. L’ invasione dell’Ucraina da parte della Russia, annunciata da quest’ultima come “esercitazione militare speciale”, continua a provocare morti e distruzioni. È comunque difficile prevedere cosa resterà in piedi di quella nazione, se e quando si arriverà al cessate il fuoco.