I pm di Firenze chiedono il rinvio a giudizio di Marcello Dell’Utri | Non ha dichiarato i prestiti di Berlusconi e altre entrate

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I pm dihanno chiesto ilpere per la moglie Miranda Ratti perché il braccio destro di Silvionon avrebbe rispettato la norma che impone ai condannati in via definitiva per fatti di mafia di comunicare ogni aumento o diminuzione del patrimonio personale. Le accuse, a vario titolo, sono di trasferimento fraudolento di valori e di mancata comunicazione delle variazioni le quali, nei saldi di un decennio, la Dda diha stimato per un ammontare di 42.679.200 euro. Tra queste operazioni ci sono versamenti con 10 bonifici da 90.000 euro disposti proprio da Silvioa suo favore. Oltre aie le elargizioni provenienti daci sono anche compravendite di immobili e opere d’arte o bonifici provenienti da case editrici di quotidiani.