Halle Berry con Chris Hemsoworth nel thriller Crime 101

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il premio Oscarè entrata a far parte del cast di101, il film Amazon MGM Studios che conta nel cast ancheHemsworth. Il film non è altro che l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo firmato da Don Winslow, attesissimo seguito di American Animals di Bart Layton del 2019. I dettagli della trama sono al momento tenuti in gran segreto, anche se è noto che il racconto originale di Winslow segue alcuni furti di gioielli di alto livello che si verificano lungo la costa del Pacifico, collegati all’apparenza ai cartelli colombiani. Nel cast, coned il già citatoHemsworth, saranno impegnati Mark Ruffalo e Barry Keoghan. Il regista Bart Layton riprenderà il compito di dirigere e co-sceneggiare con il contributo di Peter Straughan.