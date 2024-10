Filippo Della Vite Libero di sciare senza fissarmi obiettivi Il mio mito resta Hirsher

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)si appad affrontare la prossima stagione di Coppa del Mondo con un chiaro obiettivo in testa: trovare continuità di rendimento, anche all’internostessa gara, per effettuare quel saltino di qualità che gli permetterebbe di entrare nel gotha assoluto dello slalom gigante. Il giovane bergamasco, infatti, è uno specialista del gigante e una delle stelle nascenti, una delle possibili frecce nella faretra dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo abbiamo incontrato al Teatro alla Scala di Milano, ospite di caffè Borbone che ha lanciato il progetto del Birbantello. Negli ultimi anni è andato sempre in crescendo, soddisfatto di questa sua progressione? "Sì, molto per i risultati ottenuti fino all’anno scorso, con una crescita costante, stagione dopo stagione.