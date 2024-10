Festa dei Nonni 2024 | le migliori frasi per celebrare i nostri angeli custodi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il 2 ottobre, l'Italia celebra ladei, un'occasione speciale per onorare quelle figure insostituibili che arricchiscono le nostre vite con amore, saggezza e dedizione. In questa giornata, molti si trovano alla ricerca delle parole giuste per esprimere gratitudine e affetto verso i propri. Ecco una selezione die pensieri per rendere omaggio ai" terreni.d'amore e gratitudine ", siete il nostro passato e il nostro presente. Grazie per essere la nostra guida verso il futuro."  "L'amore di un nonno è forte come una quercia e dolce come una carezza. Grazie per essere la mia roccia."  "Nei vostri occhi vedo storie, nei vostri sorrisi trovo conforto. Buona, cari!" Pensieri di saggezza "La saggezza non si trova nei libri, ma nelle rughe dei. Grazie per ogni consiglio.