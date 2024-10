Economia del mare in Toscana Il presidente Eugenio Giani | Un distretto su cui puntiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO "Continuare a valorizzare e rafforzare l’area produttiva della nauticarappresenta uno degli obiettivi che ci siamo dati all’inizio di questa legislatura. Un comparto che si è ritagliato un posto di primo piano accanto a quelli più tradizionali legati al manifatturiero e a quelli più innovativi. Non a caso ho sempre sostenuto la necessità di individuare un piano per la cosiddettadelche avesse come punti di riferimento Livorno, come porto internazionale e presidio prioritario della rete Transeuropea, Piombino, con la sua vocazione industriale e traghettistica, insieme a Viareggio e Marina di Carrara per quel che riguarda la nautica da diporto", afferma dalla Regione, il